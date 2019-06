La belle saison d’Alexis Claude-Maurice au FC Lorient (14 buts et 4 passes décisives en championnat), où il a fini dans l’équipe-type de Ligue 2, a suscité de nombreuses convoitises en France, où il intéresse plusieurs clubs de Ligue 1 (Rennes, Lille, Monaco, Lyon), mais également à l’étranger, où il a des touches en Allemagne et en Angleterre. Interrogé par L’Équipe, le milieu de 21 ans a indiqué que sa préférence allait à la Bundesliga, et notamment le Borussia Mönchengladbach : « Je veux rejoindre Mönchengladbach, c’est un club qui s’appuie sur des jeunes, il y a une bonne structure, l’équipe va jouer la Ligue Europa. Ce projet me plaît et me correspond. »

Pour le moment, Mönchengladbach a formulé une offre de 8 M€ pour Claude-Maurice, une proposition repoussée par la direction lorientaise, qui a reçu de meilleures avances de la part de clubs anglais (des montants de 15 M€ sont évoqués), notamment de West Ham. Le joueur, lui, encore sous contrat jusqu’en 2022 chez les Merlus, ne veut pas aller dès maintenant en Premier League, mais ne veut pas non plus évoluer une saison de plus en Ligue 2.

