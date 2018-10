C’est officiel, Djamel Belmadi a choisi ses 23 pour la double confrontation contre le Bénin les 12 et 16 octobre prochain, dans le cadre des éliminatoires de la CAN. Si les Algériens, comme les Béninois, ont 4 points, les Fennecs espèrent prendre la tête du groupe D (également composé de la Gambie et du Togo, bloqués à 1 point). Et pour cela, Djamel Belmadi a fait confiance à plusieurs noms connus de la Ligue 1.

En effet, le néo-Niçois Youcef Atal, le Rennais Ramy Bensebaini ou encore le Lensois Mehdi Tahrat sont appelés. Yassine Benzia est également présent. Le joueur, prêté par le LOSC avec option d’achat, se voit récompensé de sa bonne forme actuelle.