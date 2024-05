L’anectote croustillante de Zoumana Camara sur Ibrahimovic et Ancelotti

Zlatan Ibrahimovic et Zoumana Camara entretenaient une réelle amitié au Paris Saint-Germain. Ensemble, les deux joueurs ont évolué pendant trois saisons sous les couleurs du PSG et ont remporté trois titres de champions de France. Zoumana Camara garde de nombreux souvenirs de cette période. Interrogé par L’Équipe sur des moments marquants de sa carrière, le Français a partagé une anecdote mémorable du vestiaire. En évoquant son plus gros fou rire, Zoumana Camara s’est rappelé d’un moment impliquant son ami Zlatan Ibrahimovic et leur entraîneur Carlo Ancelotti.

« À Evian qui nous a sortis en Coupe de France avec le PSG (en quarts de finale, le 17 avril 2013, 1-1, 4-1 aux t.a.b.). Carlo Ancelotti s’était énervé à la mi-temps. Il met un coup de pied dans un carton vide qui atterrit sur la tête d’Ibra ! Ibra se demande ce qui se passe ! Et comme c’est lui, on attend qu’il se passe quelque chose… C’était tellement surprenant que même lui n’a pas bronché. Plus tard, pendant des semaines, on en reparlait en rigolant. Quelle scène ! » a-t-il confié sur cette saison 2012-2013 haute en couleur, qui avait vu Carlo Ancelotti démissionner pour aller au Real Madrid.