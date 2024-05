Ligue 1 : Brest accroché par Nantes et désormais sous la menace de Lille

Ce samedi, la 32e journée de Ligue 1 se poursuivait avec un joli duel de l’Ouest de la France entre le Stade Brestois 29 et le FC Nantes. À domicile, les Bretons voulaient faire un nouveau grand pas vers la qualification en Ligue des Champions. Pour Nantes, l’objectif était de prendre ses distances avec la place de barragiste et se rapprocher du maintien. Pour ce match, Eric Roy optait pour un 4-3-3 avec un trio Romain Del Castillo, Steven Mounié et Martin Satriano devant. Pour les Canaris, un 3-4-3 était sélectionné avec Matthis Abline et Bénie Traoré afin d’accompagner Tino Kadewere devant.

Confiant après sa victoire 5-4 décrochée face à Rennes dimanche dernier, Brest allait se montrer en premier avec une lourde frappe de Bradley Locko qui était détournée en corner par Alban Lafont (9e). Les locaux dominaient les débats, mais allaient connaître un coup dur finalement avec la sortie sur blessure de Pierre Lees-Melou remplacé par Jonas Martin (28e). Cela n’allait pas interrompre les velléités brestoises à l’image d’une nouvelle occasion de Mahdi Camara qui passait au-dessus de la lucarne droite (33e), mais Brest connaissait un nouveau pépin physique.

Nantes gagne un point précieux

Juste après un piqué mal réalisé par Matthis Albine (40e), Romain Del Castillo sortait sur blessure au profit de Mathias Pereira Lage (41e). Après une première occasion manquée, Matthis Abline allait obtenir deux nouvelles possibilités avant la pause, mais manquait à chaque fois le cadre (42e et 43e). Dos-à-dos à la pause, les deux formations allaient tenter de se départager au retour des vestiaires. Mais le rythme baissait et les occasions se faisaient de moins en moins nombreuses. Touché par les pertes de certains de ses cadres, Brest avait du mal à réenclencher la machine. Du côté de Nantes, on prenait même le contrôle de la rencontre.

L’équipe d’Antoine Kombouaré imposait peu à peu son rythme sans pour autant arriver à se créer de grosses opportunités. En fin de rencontre, Mostafa Mohamed réalisait un gros travail sur la droite et centrait parfaitement devant le but brestois. Au point de penalty, Tino Kadewere surgissait sans parvenir à dévier le ballon vers le but de Marco Bizot (84e). C’est finalement un match nul et vierge qui ressort de cet affrontement entre les deux formations (0-0). Brest reste troisième et reste sous la menace de Lille (4e) qui n’a que deux points de retard et un match de moins au compteur. Pour Nantes, ce point fait du bien et permet de reléguer le barragiste, le FC Metz, à quatre longueurs.