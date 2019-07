Les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations se terminent ce soir avec un duel entre l’Algérie et la Guinée. Les Fennecs restent sur un premier tour probant tandis que le Syli aura à cœur de faire un exploit. Surtout que Naby Keïta a déclaré forfait pour la suite de la compétition.

Les Verts d’Algérie se présentent dans un 4-3-3 avec Raïs M’Bolhi dans les cages. Youcef Atal, Aïssa Mandi, Djamel Benlamri et Ramy Bensebaini forment la défense tandis que le milieu est composé de Sofiane Feghouli, Adléne Guédioura et Ismaël Bennacer. Seul en pointe Baghdad Bounedjah voit Riyad Mahrez et Youcef Belaïli se présenter sur les ailes.

De son côté, la Guinée propose un 4-4-2 avec Ibrahima Koné dans les buts. Il peut compter en défense Mikael Dyrestam, Ernest Seka, Simon Falette et Issiaga Sylla. Le double pivot est composé d’Ibrahima Cissé et Amadou Diawara. Mady Camara et Ibrahima Traoré prennent les couloirs derrière José Kanté et Mohamed Yattara.

Les compositions :

Algérie : M’Bolhi - Atal, Mandi, Benlamri, Bensebaini - Feghouli, Guédioura, Bennacer - Mahrez, Bounedjah, Belaïli

Guinée : Koné - Dyrestam, Seka, Falette, Sylla - Camara, Cissé, Diawara, Traoré - Yattara, Kanté

