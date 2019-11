« Noël, je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur ! Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrai un terme à ma carrière internationale. Si vous pensez que je suis terminé, laissez-moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons. » Samedi, après les déclarations de Noël le Graët expliquant qu’il n’allait plus jamais jouer en équipe de France, Karim Benzema n’a pas attendu bien longtemps pour réagir, et l’attaquant français a répondu de cette façon sur Twitter.

Rapidement, l’idée de voir KB9 sous le maillot d’une autre sélection est apparue, et ce même si cela s’annonce très compliqué. Ce dimanche, le sélectionneur de l’Algérie Djamel Belmadi a été interrogé sur la question. Et ce dernier a été plutôt clair : « pour l’instant, nous avons Bounedjah, Islam (Slimani), Delort, Soudani. Je suis très content avec les joueurs que j’ai. » Le sélectionneur des Fennecs n’a donc pas besoin de Karim Benzema pour le moment.