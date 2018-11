Présent avec le groupe allemand pour préparer le match amical face à la Russie prévu pour jeudi, le joueur du PSG va quitter le stage de la sélection.

Julian Draxler a ainsi eu l’autorisation de son sélectionneur suite à des problèmes d’ordre personnel. Le quotidien l’Equipe évoque un deuil familial.

Julian #Draxler has been granted compassionate leave by Joachim #Löw and will therefore miss #GERRUS. #DieMannschaft pic.twitter.com/RLGii8qolW

— Germany (@DFB_Team_EN) 12 novembre 2018