Si l’OM a lourdement chuté face aux Glasgow Rangers (4-0) et que l’Olympique Lyonnais est tombé face au Servette de Genève (1-2), récemment promu en première division suisse, en préparation estivale, il semble que l’été débute encore plus mal pour un pensionnaire de Premier League.

Opposé à la modeste équipe de Barnet, club de National League (D5) basé à Edgware, au nord-ouest du Grand Londres, en amical, Crystal Palace s’est lourdement incliné 6 buts à 2 ! Le milieu de terrain Hiram Boateng (3e) et le jeune attaquant Connor Wickham (9e) avaient pourtant permis aux pensionnaires de Selhurst Park de mener 2 buts à 0. C’était sans compter sur une incroyable réaction des Bees, auteurs de six buts consécutifs (40e, 41e, 47e, 60e, 70e, 90e).

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 16 juillet 2019