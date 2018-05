Après la France ou encore le Portugal, c’était au tour de l’Argentine de débuter sa campagne de préparation pour le Mondial 2018 en Russie. Le premier test pour la bande à Messi a été un franc-succès puisqu’ils se sont largement imposé face à Haïti (4-0). Sans l’énorme prestation du gardien adverse, le score aurait pu être bien plus lourd.

Face à la faible adversité, Lionel Messi en a profité pour claquer un triplé (17e sp, 58e et 66e), portant ainsi son total de but avec l’Albiceleste à 64 unités. Rentré quelques minutes plus tôt, Sergio Agüero a parachevé le succès des siens (69e). Prochain rendez-vous amical, le samedi 9 juin face à l’Israël.