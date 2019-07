Après avoir affronté Tottenham (2-3) et l’Inter (1-1, 3-4 tab), la Juventus continue sa préparation estivale. Et la formation italienne affrontait la Team K-League, une équipe composée des meilleurs joueurs sud-coréens, dans le cadre de l’International Champions Cup à Séoul.

Et les champions de Serie A ont connu des difficultés dans cette rencontre. En effet, ils étaient menés deux buts à un à la mi-temps. Au retour des vestiaires, l’équipe locale enfonçait un peu plus le clou en inscrivant un troisième but mais Blaise Matuidi, tout juste entré en jeu, sonnait la révolte en réduisant le score (3-2). Enfin, Matheus Pereira égalisait pour les Bianconeri dans les ultimes secondes (3-3). L’équipe de Maurizio Sarri n’a pas gagné une rencontre en 90 minutes sur l’ensemble de ses matches de préparation.

Cesinha, brasileiro que fez o segundo gol, comemorou o gol imitando o Cristiano ! No final do primeiro tempo os dois conversaram ! pic.twitter.com/FjdxKBf9Do — Cristiano Ronaldo Brasil (@CR7Brasil) July 26, 2019

