Le Brésil disputait un nouveau match de préparation pour la prochaine Copa América, avec le Honduras comme rival. Sans Neymar, on retrouvait notamment un trio parisien derrière avec Alves, Marquinhos et Silva, alors que Richarlison, Gabriel Jesus et Neres étaient présents aux avant-postes. La Canarinha s’est finalement facilement imposée sur le score de 7-0.

Gabriel Jesus a rapidement ouvert le score (1-0, 6e), et Thiago Silva y est aussi allé de son petit but peu après (2-0, 13e). En face, Quioto était expulsé (29e), et Coutinho pliait pratiquement le match sur penalty avant la pause (3-0, 37e). Réduite à dix, la sélection d’Amérique Centrale n’était pas au bout de ses peines... Jesus s’offrait un doublé (4-0, 47e), et David Neres signait son premier but en sélection (5-0, 56e). Roberto Firmino se mêlait à la fête (6-0, 65e). Richarlison signait le septième (7-0, 70e). On notera aussi la blessure du Barcelonais Arthur Melo, touché au genou et remplacé en première période.

