Ce vendredi soir, l’Arabie Saoudite accueillait le Brésil au King Saud University Stadium de Riyad. Les hommes de Tite se sont imposés 2-0 en toute sérénité. Juste avant la pause, Neymar accélérait plein axe et décalait Gabriel Jesus sur la droite pour un plat du pied qui surprenait Al Owais (0-1, 44e).

Dans le second acte, la sélection brésilienne était plus dans la gestion et se procurait peu d’opportunités. Il fallait attendre les ultimes secondes du match pour voir le deuxième but brésilien. Sur un corner frappé par Neymar, Alex Sandro devançait la sortie hasardeuse du portier saoudien pour doubler la mise (0-2, 90+7) et offrait un succès logique aux siens. Mardi prochain, le Brésil affrontera l’Argentine (à suivre en direct commenté sur notre site)