La préparation estivale se poursuit pour les clubs de Ligue 1 et le Stade Rennais était opposé au RB Leipzig ce vendredi dans un match disputé en trois périodes de 45 minutes. Et les Bretons se sont inclinés sur des buts d’Orban et Poulsen (0-2).

Dans le même temps, le FC Nantes défiait le Stade Brestois. Dans cette rencontre, le SB29 a pris le dessus grâce à une réalisation de N’Goma en première période (32e, 1-0). En deuxième période, les Canaris ont eu des opportunités mais ils n’ont pas réussi à revenir.

