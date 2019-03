L’Euro 2019 en Italie et à Saint-Marin se profile à l’horizon et l’équipe de France Espoirs prépare ce rendez-vous. Après avoir concédé le nul face à l’Allemagne (2-2), jeudi, les hommes de Sylvain Ripoll accueillaient ce soir le Danemark, devant 7 300 spectateurs, au stade Francis-Le Blé de Brest, toujours en amical. Invaincus depuis le mois de mai 2018 (3V, 5N), mais sur quatre nuls de rang, les Bleuets se sont inclinés sur la plus petite des marges face aux Scandinaves (0-1). Après une première période dominée par les Français, qui n’auront pas réussi à concrétiser leurs quelques temps forts, les Danois ont pris le dessus dans le deuxième acte et profité d’un coup de pied arrêté pour inscrire le seul but du match.

Le trio d’attaque Saint-Maximin, Reine-Adelaïde, Moussa Dembélé n’aura pas réussi à percer la muraille de Daniel Iversen. Au milieu, le Gunner Matteo Guendouzi était aligné aux côtés de Maxime Lopez et Lucas Tousart, capitaine. Paul Bernardoni, qui était ce soir protégé par Almamy Touré, Jérémy Gélin, Moussa Niakhaté et Malang Sarr, aura dû s’incliner face à Oliver Abildgaard, buteur de la tête sur corner au retour des vestiaires (0-1, 47e). Après deux dernières rencontres de préparation face à la Belgique (03/06) et à l’Autriche (11/06), tombés dans le groupe C, les Bleuets entameront leur Euro le 18 juin prochain, face à l’Angleterre, avant d’affronter la Croatie le 21 juin, puis la Roumanie trois jours plus tard. Les Danois sont eux tombés dans le groupe B, avec l’Allemagne, la Serbie et l’Autriche.

La compo des Espoirs face au Danemark ! #FRADAN

21h00

Canal+ Sport pic.twitter.com/1UamozSw4s — Equipe de France (@equipedefrance) 24 mars 2019