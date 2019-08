Sur trois défaites lors de la préparation estivale, face au Bayern, à Benfica et Manchester United, l’AC Milan disputait ce soir une rencontre amicale au stade Fadil Vokkri de Pristina, face aux Kosovars du KF Feronikeli, présents pour la première fois de leur histoire au 1er tour de qualification de la Ligue des champions (élimination face aux Gallois de The New Saints).

Le nouvel entraîneur rossonero, Marco Giampaolo, renouvelait son système fétiche : un 4-3-1-2, avec au coup d’envoi un onze composé de Donnarumma, Calabria, Gabbia, Romagnoli, Rodríguez ; Krunić, Biglia, Çalhanoğlu, Suso, Castillejo et André Silva. C’est Suso qui ouvrait le score à la 26e minute, avant que Fabio Borini ne double la mise en seconde période, bien servi par Rafael Leão, l’attaquant portugais de 20 ans, transféré du LOSC pour 30 millions d’euros, entré à la pause pour disputer ses premières minutes avec son nouveau club (0-2, 57e). L’AC Milan affrontera Cesena (Serie C) en amical dans une semaine, avant de démarrer sa saison de Serie A le 25 août sur la pelouse de l’Udinese.

Borini scores thanks to @RafaeLeao7's first assist in Rossonero Primi minuti in rossonero per Leão e subito il primo assist #FeronikeliMilan 0-2 pic.twitter.com/IFAv4HXq33 — AC Milan (@acmilan) August 10, 2019

