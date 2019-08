L’AS Saint-Etienne terminait sa préparation estivale sur la pelouse de Saint-James Park, où les joueurs de Ghislain Printant affrontaient les nouveaux partenaires d’Allan Saint-Maximin de Newcastle United. Battus 2 buts à 1, les Verts concluent leur pré-saison sur un bilan équilibré de 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Il affronteront Dijon, à Gaston-Gérard, samedi prochain (20h), en ouverture de la saison.

Transféré de l’OGC Nice aux Magpies hier, l’attaquant de 22 ans avait terminé sa formation et débuté en pro chez les Verts (2011-2015) et retrouvait donc son ancien club. Depuis le banc, le joueur qui devrait rapporter près de 650 000 euros à Sainté grâce à son transfert (indemnité de formation et contribution solidarité pour transfert international) assistait à l’ouverture du score de Joelinton, nouvelle recrue la plus chère de l’histoire du club (44M€), bien lancé par Fabian Schär et qui trompait la vigilance de Stéphane Ruffier (1-0, 39e). En seconde période, Allan Saint-Maximin entrait à la 58e et profitait de ses premiers instants de Magpie en proposant quelques accélérations bien senties (69e), obligeant Ruffier à se montrer attentif. À la 73e minute, c’est Matty Longstaff qui d’une frappe lointaine trompait le portier stéphanois. A la 85e, la réduction du score de la tête de Mathieu Debuchy était anecdotique (2-1).

Le XI des Verts pour la dernière répétition générale !

Coup d'envoi de #NUFCASSE à 16h

Live vidéo sur https://t.co/MDYeCQTdkN

La pré-saison de l’ASSE :

Newcastle (D1 Ang) 2 - 1 Saint-Etienne

Middlesbrough (D2 Ang) 1 - 1 Saint-Etienne

Saint-Etienne 1 - 2 Marseille

Montpellier 2 - 4 Saint-Etienne

Clermont (L2) 1 - 1 Saint-Etienne

Andrezieux (N2) 1 - 2 Saint-Etienne

