La saison du Racing Club de Strasbourg a déjà commencé. S’il va retrouver la Ligue 1 la semaine prochaine comme tout le monde, le RCSA a déjà disputé le deuxième tour de qualifications de Ligue Europa contre le Maccabi Haïfa (3-1, 1-2). Qualifiée pour le prochain tour, l’équipe de Thierry Laurey défiera le Lokomotiv Plovdiv dans quelques jours (match aller jeudi, le retour une semaine après).

En attendant, les Strasbourgeois disputaient leur dernier match amical ce dimanche contre la formation de l’UNFP. Et avec une équipe rajeunie, le Racing s’est imposé dans les derniers instants (3-2). Zohi (12e), Botella (44e) et El Mansouri (90e+5) ont inscrit les buts du RCSA tandis que de l’autre côté, Ketkeophomphone (10e) et Mandanne (70e) ont trouvé le chemin des filets. Strasbourg peut donc maintenant se tourner vers son nouveau match de C3 !

