Hier, Amiens a officialisé l’arrivée de Luka Elsner. Le technicien âgé de 36 ans a été présenté ce jeudi à la presse. « Je commence mon aventure à Amiens avec un enthousiasme débordant. J’ai appris à connaitre l’équipe dirigeante ces dernières semaines et j’ai hâte de commencer ma mission (...) C’est un défi important de succéder à Christophe Pelissier. Il a laissé une trace indélébile dans l’histoire du club. C’est aussi une opportunité pour moi comme il a déjà bâti un groupe de talent ».

Puis il a ajouté : « On demande souvent aux entraîneurs leur philosophie de jeu. De mon côté, je veux être capable de tout bien faire, de m’adapter aux circonstances. Le résultat est capital dans le sport de haut-niveau mais j’attache aussi beaucoup d’importance au contenu proposé (...) Je pense que le groupe va rester assez stable. Cela sera un atout pour la suite. L’effectif en place a beaucoup de qualité. On va s’appuyer sur ce qui a été fait et y apporter certains ajustements (...) J’aime avoir une équipe homogène dans l’état d’esprit mais hétérogène dans les qualités de jeu. On ne peut pas avoir exclusivement vingt travailleurs et j’apprécie de posséder des profils différents dans l’effectif ».

