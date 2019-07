Fraîchement arrivé au Paris Saint-Germain, Ander Herrera connaît une actualité chargée. Interviewé dans les colonnes de Marca, le milieu de terrain de 29 ans a abordé la question de la Ligue des Champions, soulignant ce qu’il manque pour lui au club de la capitale afin de remporter le trophée tant convoité.

« Tout d’abord, je pense que chaque saison, huit à dix équipes rêvent de remporter la Champions League. Celui qui gagne ne signifie pas que le reste échoue. Il convient de rappeler que le PSG n’a remporté ni la Coupe de la Ligue, ni la Coupe de France cette saison. C’est pourquoi, au début, j’ai pensé qu’il fallait continuer à dominer en France, et espérer que nous pourrons remporter les deux coupes. En Champions League, nous devons jouer match par match, essayer de gagner le premier adversaire, puis un autre, et ainsi de suite. Tout le monde veut être champion et tout le monde ne le peut pas. Je crois également beaucoup aux processus et à la manière de faire les choses, c’est ce que j’ai appris de Bielsa, qui est l’un des entraîneurs qui m’a le plus marqué. "Non seulement le résultat compte, mais peu importe ce qui se passe à la fin de la saison, le processus est également important". »

