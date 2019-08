Pour le compte de la deuxième journée de Jupiler Pro League, Mouscron et Anderlecht se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0). Arrivé cet été, Samir Nasri (32 ans) est entré en cours de jeu. L’occasion pour lui de réagir à ce résultat en fin de match.

« On n’a pas pris les 3 points alors que c’était notre objectif. C’est une équipe très jeune avec de nouvelles méthodes de travail et on espère une victoire contre Malines. Il faut être décisif dans les 30 derniers mètres. Après pour le reste, on a bien défendu, on était bon dans la possession du ballon. Mais le problème de l’attaque va bientôt être résolu. Quand la machine sera en marche, on ne s’arrêtera pas de gagner » s’est exprimé le numéro 14.

