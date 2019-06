Trois jours après avoir perdu nettement contre la Turquie (2-0), la France se déplace à Andorre pour le compte de la 4e journée des éliminatoires pour l’Euro 2020. Un match important pour les Bleus qui auront à cœur de se rattraper après un match difficile.

La France se présente dans un 4-2-3-1 habituel, mais Didier Deschamps a fait tourner. même si on retrouve Hugo Lloris dans les cages. Le gardien de Tottenham peut compter sur Léo Dubois, Kurt Zouma, Clément Lenglet et Ferland Mendy en défense. Le double pivot est constitué de Paul Pogba et Tanguy Ndombele. Seul en pointe de l’attaque, Kylian Mbappé est soutenu par Florian Thauvin, Antoine Griezmann et Kingsley Coman.

À domicile, les Andorrans s’articulent dans un 4-4-2 bien compact avec Josep Gomes dans les buts. Jesus Rubio, Max Llovera, Ildefons Lima et Moisés San Nicolàs forment la défense avec une ligne composée d’Alexandre Martinez, Marc Rebes, Marc Vales et Joan Cervos un cran plus haut. Enfin, Marcio Vieira et Jordi Alàez sont associés en pointe de l’attaque.

Les compositions :

Andorre : Gomes - Rubio, Llovera, Lima, San Nicolàs - Martinez, Rebes, Vales, Cervos - Vieira, Alàez

France : Lloris - Dubois, Zouma, Lenglet, Mendy - Ndombele, Pogba - Thauvin, Griezmann, Coman - Mbappé

