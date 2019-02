Exilé depuis 2015 au Mexique, André-Pierre Gignac continue de marcher sur l’eau là-bas avec son club des Tigres UANL (actuellement 1er au classement de la D1 mexicaine). Et l’attaquant français a franchi un palier symbolique hier soir, puisqu’il a inscrit son 100e but sous les couleurs des jaunes et bleus.

L’ex-Toulousain a marqué son 100e pion sur penalty dans le temps additionnel de la rencontre (92e) contre le CF Atlas (1-0) , permettant à son équipe de remporter la victoire et prendre deux points d’avance sur le CF Monterrey en tête du classement, en attendant le match de ces derniers cette nuit contre le CF Puebla (à 2h du matin).