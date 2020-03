Le milieu défensif du SCO Angers ne manque pas de courtisans. Actuellement confiné, Baptiste Santamaria, 25 ans, occupe ses journées dans son jardin, comme il l’a confié à Ouest-France. Mais habituellement, c’est sur les pelouses de Ligue 1 que le natif de Saint-Doulchard utilise ses talents d’habile récupérateur du milieu de Stéphane Moulin.

Alors que lors des deux derniers mercatos estivaux, la Fiorentina et le Napoli s’étaient montrés particulièrement intéressé par le milieu de terrain au maillot floqué du 18, et si en France Nice et Lyon n’avaient pas caché leur intérêt pour le joueur, Marca avance aujourd’hui deux nouveau prétendants en Espagne. Le journal avance aujourd’hui que Villarreal et le Séville FC sont déjà allés supervisé le joueur, actuellement sous contrat avec le SCO jusqu’en 2022. Récupérations, minutes jouées et kilomètres parcourus, manieur de ballon doté d’une excellente qualité athlétique, les Espagnols sont déjà conquis.