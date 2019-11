L’altercation entre Raheem Sterling et Joe Gomez a laissé des traces au sein des Three Lions. Ainsi, le sélectionneur national Gareth Southgate a décidé d’écarter l’attaquant de Manchester City pour la rencontre face au Monténégro jeudi. Un match éliminatoire pour l’Euro 2020 que ne disputera donc pas l’ailier anglais. Présent en conférence de presse, Gareth Southgate est revenu sur sa décision. Ce dernier estime avoir effectué le bon choix et ne regrette rien.

« Je dois d’abord, et avant tout, faire ce qui est bon pour le pays et l’équipe, tout en essayant de faire attention aux joueurs. Quand vous êtes un leader ou un manager, tout le monde a une opinion sur les décisions que vous prenez. Seulement ceux qui ont été dans cette position connaissent vraiment les tenants et les aboutissants de chaque décision prise. Tout le monde a un regard différent, » a simplement confié Southgate. Reste à savoir si cette mise à l’écart ne portera pas préjudice à l’Angleterre...