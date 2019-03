Vendredi soir, l’Angleterre affrontera la République tchèque dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020, avant de défier le Monténégro lundi 25 mars. Et au lendemain du forfait de Trent Alexander-Arnold (Liverpool), les Three Lions ont perdu un autre joueur sur blessure : Marcus Rashford.

L’attaquant de Manchester United, touché au pied depuis plusieurs jours, a dû lui aussi déclarer forfait pour les deux rencontres. Présent en conférence de presse ce jeudi, Gareth Southgate a en effet annoncé la nouvelle. Le joueur âgé de 21 ans est donc rentré à Manchester.

An update from Gareth Southgate ahead of the #ThreeLions' opening #Euro2020 qualifier : https://t.co/V3mFkVfFEc

— England (@England) March 21, 2019