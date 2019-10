Dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020, l’Angleterre défie la République Tchèque et la Bulgarie dans les jours à venir. Pour ces deux rendez-vous, Gareth Southgate a décidé de se passer de Dele Alli, Jesse Lingard et Alex Oxlade-Chamberlain.

En revanche, le sélectionneur des Three Lions a convoqué le jeune duo de Chelsea Fikayo Tomori et Tammy Abraham. Ce dernier, sélectionné à deux reprises en novembre 2017, réalise un début de saison canon avec les Blues, au point de reléguer Olivier Giroud sur le banc de touche londonien.

La liste :

Gardiens : Tom Heaton (Aston Villa), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley) ;

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Leicester), Joe Gomez (Liverpool), Michael Keane (Everton), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Danny Rose (Tottenham), Fikayo Tomori (Chelsea) Kieran Trippier (Atlético de Madrid) ;

Milieux : Ross Barkley (Chelsea), Fabian Delph (Everton), Jordan Henderson (Liverpool), James Maddison (Leicester), Mason Mount (Chelsea), Declan Rice (West Ham), Harry Winks (Tottenham) ;

Attaquants : Tammy Abraham (Chelsea) Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), Callum Wilson (Bournemouth).

Here it is : your #ThreeLions squad for this month's #EURO2020 qualifiers against the Czech Republic and Bulgaria !https://t.co/uuLf9zGD3g

— England (@England) October 3, 2019