Alors qu’il a décidé de quitter Dijon, après avoir réussi à maintenir le club en Ligue 1, Antoine Kombouaré s’est confié sur son avenir. Et le tacticien français a indiqué qu’il voulait tout d’abord prendre du repos, avant d’éventuellement reprendre du service sur un banc, en France ou à l’étranger : « Je vais me reposer et partir en vacances, a déclaré Kombouaré à L’Équipe. J’en ai besoin. »

« On verra si je reprends un club, a poursuivi l’ex-entraîneur du PSG et de Guingamp. En France, tous les bancs de Ligue 1 sont occupés (le banc d’Amiens est libre depuis le départ de Christophe Pélissier, mais Kombouaré ne veut pas y aller car son fils Yann y travaille en tant que directeur administratif, ndlr). À l’étranger pourquoi pas. Si on m’appelle, on verra. Mais j’ai besoin de couper. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10