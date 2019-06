Arrivé cet hiver à Dijon, dans le rôle du pompier de service, afin de maintenir l’équipe en Ligue 1, Antoine Kombouaré a finalement atteint son objectif dans les Côte-d’Or, sur le fil, en maintenant le club lors des barrages de relégation, lorsque le DFCO a battu Lens (1-1 ; 3-1). Cette mission réussie, Kombouaré a alors décidé de quitter le club, comme l’a annoncé le club via un communiqué officiel.

« Je prends acte de la décision d’Antoine Kombouaré et je la respecte, a confié Olivier Delcourt, président du DFCO. Je le remercie pour avoir atteint l’objectif que je lui avais fixé : le maintien. Je salue également son honnêteté envers le DFCO. Après cinq mois intenses et sous pression pour aider notre club à conserver sa place parmi l’élite, il a souhaité prendre du recul et se ressourcer. Il n’a aucun autre projet dans l’immédiat. Je comprends et j’accepte sa décision. Je le remercie pour le travail effectué et pour le professionnalisme apporté au sein du club. Mission accomplie. Nous y travaillerons dès demain (à trouver un nouvel entraîneur), avec comme objectif de nommer un nouveau coach prochainement. »

OFFICIEL - Fin de collaboration entre Antoine #Kombouaré et le @DFCO_Officiel Le communiqué de presse https://t.co/i9a75MhlXu Merci à Antoine Kombouaré et son staff pour avoir atteint l'objectif maintien en @Ligue1Conforama ! pic.twitter.com/vL27Hx2m6i — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) June 9, 2019

