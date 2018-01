Il y a quelques jours, Antonio Cassano a évoqué son envie de retrouver un nouveau challenge pour Il Secolo XIX. « Je m’entraîne toujours et je ne me sens pas comme un ex-joueur. Je me sens prêt à rejouer si un projet sérieux se présente ».Malgré un intérêt de Bari, mais il n’ira pas car c’est trop loin de sa famille ; l’ancien joueur du Real Madrid veut toujours trouver un point de chute comme il l’a avoué. Ses propos sont relayés par Sport Mediaset.

« Le futur ? Je voudrais un dernier défi et quelqu’un qui me fasse confiance en me donnant une dernière chance sans craindre une "Cassanate". Mais je voudrais avoir l’opportunité de choisir. Je ne veux pas aller en Chine ou au Brésil. Je veux rester proche de la maison, en Italie. Je voudrais un entraîneur qui me fasse confiance à 100%, un club qui croit en moi. Je ne joue pas pour l’argent, mais pour le plaisir ». Le message est passé !