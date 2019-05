La Copa America va ouvrir ses portes le 14 juin prochain au Brésil. L’Argentine, jouera à nouveau cette compétition dans le but de la gagner. Leur groupe sera composé de la Colombie, le Paraguay et le Qatar.

Pour cette coupe, Lionel Scaloni a donné une liste de 36 noms pour sa pré-liste. On retrouve dedans Leandro Paredes et Angel Di Maria, les Parisiens, et évidemment Lionel Messi, le Barcelonais.

Les 36 noms

Gardiens : Franco Armani (River Plate), Esteban Andrada (Boca Juniors), Agustín Marchesín (America), Juan Musso (Udinese) et Gerónimo Rulli (Real Sociedad) ;

Défenseurs : Nicolas Otamendi (Manchester City), Renzo Saravia (Racing), Marcos Acuña (Sporting Lisboa), Gabriel Mercado (Séville), Germán Pezzella (Fiorentina), Walter Kanemann (Ajax), Ramiro Funes Mori (Villarreal), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Sigali (Racing) et Juan Foyth (Tottenham)

Milieux de terrain : Guido Rodríguez (America), Leandro Paredes (Paris Saint-Germain), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (River Plate), Roberto Pereyra (Watford), Rodrigo De Paul (Udinese), Matías Zaracho (Racing), Angel Di María (Paris Saint-Germain), Gonzalo Martínez (Atlanta United), Paulo Dybala (Juventus), Ivan Marcone (Boca Juniors), Maximiliano Meza (River Plate) et Manuel Lanzini (West Ham)

Attaquants : Mauro Icardi (Inter), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Barcelone), Sergio Agüero (Manchester City), Lautaro Martínez (Inter) et Matías Suárez (River).