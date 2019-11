Une dernière saison à l’Olympique de Marseille marquée par la persévérance et l’effort, un transfert au FC Séville qui en a fait son chouchou et désormais, c’est l’Argentine qui savoure la forme de Lucas Ocampos. Face au Brésil (1-0), l’ailier s’est offert une troisième sélection avec l’Albiceleste où il avait inscrit deux buts en deux rencontres face à l’Allemagne puis face à l’Equateur.

Mais cette fois-ci, l’ancien joueur de l’OM a évolué aux côtés d’un certain Lionel Messi, seul buteur de la rencontre. Le joueur de FC Barcelone n’a pas manqué de saluer la prestation de son nouveau coéquipier. « C’est bien d’avoir des joueurs qui sortent. L’apparition de Lucas Ocampos a été extraordinaire pour le bien de l’équipe nationale. Les autres gars qui émergeaient également, car l’équipe continue de croître. C’est un groupe fort et uni qui s’est consolidé durant la Copa América et ceux qui ont joué les matches amicaux précédents se sont également adaptés. Il y a des gens bien, normaux et simples, et cela facilite tout. Des joueurs qui peuvent être importants sont réapparus et cela nous rend plus forts », a-t-il confié.