Depuis le prise de fonction de Lionel Scaloni à la tête de l’Argentine en novembre 2018, Leandro Paredes (25 ans) est un titulaire indiscutable avec l’Albiceleste. En effet, le milieu de terrain est la pierre angulaire du dispositif mis en place par son sélectionneur. Mais l’ancien du Zenit Saint-Pétersbourg ne connait pas la même réussite au PSG où il fait figure de remplaçant dans l’esprit de Thomas Tuchel. Pour autant, Scaloni aimerait que son joueur ait plus de temps de jeu dans la capitale française.

« C’est un joueur que nous apprécions, c’est évident. La situation se complique car il ne joue pas en club. Et on aimerait qu’il y ait plus de continuité à ce niveau. Leandro est un joueur qui a quelques progrès à faire, explique le sélectionneur argentin à TyC Sports. Surtout quand son équipe n’a pas le ballon. Parce quand il l’a, c’est un des meilleurs du monde. On a confiance en lui. […] Je lui ai parlé d’une chose. Il doit se contrôler un peu, savoir quand être dur et quand jouer. Parce qu’il peut mettre des coups. » Thomas Tuchel suivra-t-il ses recommandations pour autant ?