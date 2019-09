« Nous ne devions pas faire partie de cette corruption, de ce manque de respect pour la Coupe entière. Nous étions là pour plus. La corruption, les arbitres et tout ce qui ne permet pas aux gens de participer au football, le spectacle, ça le gâche un peu. Il ne fait aucun doute que tout est fait pour le Brésil, j’espère que la VAR et l’arbitre n’influenceront pas la finale et que le Pérou pourra concourir normalement. » Après la défaite de l’Argentine face au Brésil (2-0) en demi-finale de la Copa América en juillet dernier, Lionel Messi (32 ans) avait été très dur à l’encontre de la Conmebol. Des mots qui lui ont valu une suspension de trois mois dont il avait fait appel de la décision.

Oui mais voilà, l’instance dirigeante n’a pas apprécié et a rejeté l’appel de l’AFA (Association du Football Argentin) de réduire la peine du quintuple Ballon d’Or relaye Sport. Le joueur du FC Barcelone ne pourra pas participer aux matches amicaux de sa sélection avant le 3 novembre prochain. Actuellement blessé, il devait, de toute façon, manquer les rencontres face à l’Allemagne et l’Équateur, les 9 et 13 octobre.

