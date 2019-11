Après avoir battu le Brésil 1-0, l’Argentine poursuit la trêve international avec un duel contre l’Uruguay à Israël.

Les Argentins se présentent dans un 4-4-2 qui commence à devenir une évidence. Esteban Andrada siège dans les buts derrière Renzo Saravia, Nicolas Otamendi, German Pezzella et Nicolas Tagliafico. Paulo Dybala et Marcos Acuna prennent les couloirs alors que Rodrigo De Paul et Leandro Paredes se retrouvent au cœur du jeu. Enfin, Sergio Agüero et Lionel Messi sont associés en attaque.

De son côté, l’Uruguay opte aussi pour un 4-4-2 avec Martin Campana dans les cages. Martin Caceres, Sebastian Coates, Diego Godin et Matías Viña sont positionnés en défense. Au milieu, Federico Valverde, Lucas Torreira, Matias Vecino et Bryan Lozano sont alignés tandis que le duo Luis Suarez - Edinson Cavani est bien présent en attaque.

Les compositions :

Argentine : Andrada - Saravia, Otamendi, Pezzella, Tagliafico - Dybala, De Paul, Paredes, Acuna - Agüero, Messi

Uruguay : Muslera - Caceres, Coates, Godin, Vina - Valverde, Torreira, Vecino, Lozano - Suarez, Cavani