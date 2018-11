Parti de Nice cet été pour La Gantoise, Arnaud Souquet continue de s’illustrer en Jupiler League. Le latéral droit de 26 ans a déjà disputé 7 matches et délivré 1 passe décisive depuis son arrivée chez les Buffalos. Interrogé dans l’émission Breaking Sport sur RMC Sport, il a évoqué l’équipe de France : « j’y pense mais ce n’est pas une obsession. Mon objectif, mon obsession est de faire de bons matches à La Gantoise, pouvoir montrer mon meilleur niveau et en ce moment c’est le cas. A moi d’être bon et on verra ce qu’il se passera par la suite. »

Déjà présélectionné par Didier Deschamps, il estime que la porte de l’équipe de France n’est pas fermée pour lui et qu’il peut profiter du manque de concurrence à son poste :« ça fait partie de mes objectifs. Je pense que c’est toujours le cas. Je pense qu’au poste où je suis il y a sûrement de la place. Après il y a quelqu’un qui décide un peu plus haut. Moi mon boulot c’est de faire de bons matches, d’être compétitif, d’être bon et après on verra ce qu’il se passe. »