Le mercato hivernal s’accélère du côté d’Arsenal. Ces dernières heures, ESPN révélait que le transfert de Pablo Marí en provenance de Flamengo avait capoté et que le deal entre les Gunners et le club brésilien n’existait plus. Un coup dur pour Mikel Arteta alors que le défenseur central espagnol avait déjà passé sa visite médicale à Londres. Mais la direction sportive d’Arsenal semble avoir une idée de secours, alors que le technicien espagnol est privé de Calum Chambers (rupture des ligaments croisés) et vient de voir Shkodran Mustafi se blesser, lundi, à Bournemouth, en FA Cup (2-1).

Selon les informations de Komanda, quotidien sportif ukrainien, les Gunners ont jeté leur dévolu sur Mykola Matviyenko (23 ans, 1,82m), le défenseur central du Shakhtar Donetsk. Toutefois, Arsenal attendrait de voir la piste menant à Pablo Marí définitivement entérinée avant de pleinement se concentrer sur ce dossier. L’international ukrainien (26 sélections) a disputé 21 matches cette saison (1 but), dont 6 en Ligue des Champions et demeure sous contrat avec le Shakhtar jusqu’en juin 2021. Son prix est estimé à 5M€ par Transfermarkt.