Retournement de situation pour la première recrue supposée de Mikel Arteta. Ces derniers jours, la direction sportive londonienne avait jeté son dévolu sur Pablo Marí (26 ans) pour renforcer la défense centrale des Gunners, notamment affaiblie par la blessure de Calum Chambers (rupture des ligaments croisés). Le joueur de Flamengo était alors arrivé samedi dans la capitale anglaise, aux côtés d’Edu, le directeur technique d’Arsenal, et y avait passé sa visite médicale avant de finaliser les derniers détails de l’opération afin de boucler sa venue au sein de l’actuel 10e de Premier League.

Mais l’ancien joueur de Manchester City (2016-2019), qui n’a jamais évolué avec les Citizens, ne découvrira finalement pas le championnat anglais. Selon les informations d’ESPN, l’accord entre Flamengo et Arsenal est tombé à l’eau pour le transfert de Pablo Marí. Les Cariocas ont finalement décidé de rejeter les conditions proposées par les Gunners. Le défenseur central ibérique est donc retourné au Brésil où il est attendu par son club. Mikel Arteta essuie donc un nouveau revers sur le marché des transferts, alors que Layvin Kurzawa, un temps annoncé proche du nord de Londres, pourrait finalement rejoindre la Juventus. Arsenal a jusqu’à vendredi (31 janvier) pour renforcer sa défense, loin d’être la plus hermétique du Royaume (34 buts encaissés, 10e défense de Premier League, à égalité avec Brighton), et ce depuis de nombreuses années.