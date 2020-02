L’arrivée de Mikel Arteta sur le banc des Gunners ne s’accompagne pour l’instant pas vraiment de bons résultats. Les quatre nuls sur les quatre derniers matchs de Premier League ont encore plus éloigné les Londoniens de la course à l’Europe, eux qui pointent désormais à dix points du quatrième Chelsea, et cinq points du septième, Everton. Mais Alexandre Lacazette, qui n’a toujours pas marqué en 2020, voit cependant les prochaines semaines avec un certain optimisme.

« On est plus uni maintenant. Dans la façon dont on pense sur le terrain et en dehors. Tactiquement, nous sommes meilleurs et on va voir beaucoup de progrès dans les prochaines semaines », a ainsi expliqué le joueur formé à l’Olympique Lyonnais dans des propos rapportés par le média Sky Sports. C’est en tout cas ce que souhaitent sûrement les supporters gunners...