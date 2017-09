Mardi soir, le Chili a perdu en Bolivie (1-0), en match comptant pour les qualifications au mondial Russe. Quelques jours auparavant, Alexis Sanchez voulait quitter Arsenal. Tout proche de signer à Manchester City, le Chilien de 28 ans a vu son club actuel faire volte-face, après avoir su qu’il ne pourrait pas récupérer Thomas Lemar pour le remplacer. Depuis son transfert avorté, l’ancien ailier du FC Barcelone tire une grise mine. Mais après la défaite de sa sélection, Sanchez a vidé son sac sur son compte Instagram. L’heure est à la rancœur :

« C’est fatiguant d’être critiqué avec ou sans raisons. C’est fatiguant que les autres veulent te rabaisser et de devoir se dire une fois de plus : « Je me relèverais » après une défaite. C’est fatiguant de dire au monde que tout va bien. Et le pire, c’est que personne ne réalise vraiment ce que l’on ressent. J’ai le numéro 7 du maillot du Chili dans le dos. C’est une grande responsabilité. C’est pourquoi ça m’affecte que les journalistes et les mauvaises gens me critiquent sans rien savoir… »