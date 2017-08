C’est dans les tuyaux depuis plusieurs semaines et selon Skysports, l’accord est désormais conclu entre Arsenal et Chelsea pour le transfert d’Alex Oxlade-Chamberlain. L’international anglais de 24 ans n’a plus qu’un an de contrat avec les Gunners, et contrairement à Özil et Sanchez, il pourrait réussir à changer d’air d’ici jeudi prochain.

Le média anglais explique qu’il pourrait passer sa visite médicale pendant le rassemblement de l’équipe nationale anglaise, avec laquelle il se trouve actuellement. Le montant de l’opération s’élèverait à 38 M€ !