Affluence de dingue pour l’ouverture du plus grand magasin Foot de France !

Ce samedi, et dès l’ouverture du magasin, c’était l’affluence à ZC de la Croix Blanche, 2 Av. de l’Hurepoix, 91700 Sainte Geneviève des Bois. Et pour cause, FOOT.FR ouvrait son sixième magasin, le premier en région parisienne. Un espace de 600 mètres carrés dédiés au football. Des maillots à gogo, les meilleurs crampons des marques les plus prestigieuses, les équipements essentiels à tout footballeur qui se respecte (survêtements, produits techniques, protèges tibias, tenues de gardien, casquettes, etc) son miniterrain pour tester les crampons sur place et tenter des frappes balle au pied en plein magasin !

Et avec la promesse d’avoir - 20 % sur tout le magasin y compris sur les produits déjà remisés, de nombreux fans de foot et du PSG (de nombreux maillots du club finaliste de la Ligue des Champions étaient disponibles) se sont donnés rendez-vous. Et pas qu’un peu puisqu’il y avait une queue de dingue devant le magasin une bonne partie de la matinée, avec encore la promesse de nombreuses bonnes affaires… jusqu’à épuisement des stocks pouvait-on entendre à l’intérieur du magasin…