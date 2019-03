Arrivé cet hiver à Arsenal, en prêt du FC Barcelone, le milieu de terrain Denis Suárez peine à convaincre pour ses débuts sous le maillot rouge-et-blanc, lui qui est apparu à six reprises dans l’effectif d’Unai Emery, sans jamais être titulaire. Et The Sun indique que cette mauvaise adaptation à la Premier League pourrait conduire le joueur espagnol à un retour dès cet été à Barcelone, lui dont le prêt expire en juin prochain chez les Londoniens (sa clause d’achat est de 18 M£, soit environ 21 M€).

Arsenal aurait même déjà commencé à cibler son remplaçant, avec deux joueurs de Ligue 1 dans le collimateur : Christopher Nkunku (PSG) et Ismaïla Sarr (Rennes). Le premier avait déjà été approché par les Gunners cet hiver, sans succès, alors que le second a impressionné les dirigeants londoniens lors du 8e de finale aller de Ligue Europa (victoire 3-1 des Bretons au Roazhon Park).