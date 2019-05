Blessé au tendon d’Achille en mai 2018 face à l’Atlético de Madrid, Laurent Koscielny a été éloigné des terrains pendant environ sept mois. Mais le 4 décembre dernier, le défenseur français a retrouvé les pelouses face au FC Portsmouth en Coupe de la Ligue anglaise. Depuis, le principal concerné a retrouvé une place de titulaire en charnière centrale. Présent en conférence de presse ce mercredi avant la demi-finale aller de C3 contre le Valencia CF (ce jeudi à 21h, à suivre en direct sur notre site), l’ancien international français a expliqué que cette mauvaise période, avec également la Coupe du Monde manquée, était désormais derrière lui.

« Parfois, vous vous concentrez sur de petites choses et ça ne peut pas être bien pour vous. J’ai appris à connaître ma vie, les gens qui m’entourent. C’est une expérience difficile, mais j’adore ça parce que parfois, mes yeux sont plus ouverts qu’avant. Quand on ne vit pas la blessure, c’est difficile de connaître la situation. Je la connais , ainsi que la Coupe du Monde et tout le reste, mais maintenant, c’est derrière moi. Je suis très positif sur l’endroit où je suis. Je me battrai toujours pour mon club, pour moi et pour ma famille. Je suis juste heureux et j’apprécie le temps passé sur le terrain », a lâché Laurent Koscielny.