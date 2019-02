En quête de renforts à l’été prochain, Arsenal commence déjà à noter des premiers noms sur sa liste de recrues potentielles, malgré un budget transfert assez faible, qui tournera autour de 50 M€. Et le Sunday Express annonce que Jean-Philippe Gbamin, le milieu défensif de Mayence, se trouve actuellement dans le viseur des Gunners. Mais les Allemands espéreraient récupérer 40 M£ (environ 45 M€) pour l’Ivoirien, soit quasiment la totalité de l’enveloppe estivale des Londoniens, ce qui pourrait refroidir les ardeurs de ces derniers.

De son côté, Gbamin ne serait pas opposé à un départ, lui qui a récemment déclaré : « je me sens fondamentalement prêt pour la prochaine étape et je peux imaginer commencer un nouveau chapitre. Pour ce qui se passera la saison prochaine, nous devons attendre et voir. » Sous contrat jusqu’en 2023 avec Mayence, l’international ivoirien est indispensable aux Nullfünfer cette saison en Bundesliga, puisqu’il a déjà joué 19 matches avec son club (il en a raté deux à cause d’une blessure aux adducteurs en septembre).