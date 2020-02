Alors qu’Arsenal occupe actuellement la 10e place de Premier League, l’une de ses faiblesses, et ce depuis plusieurs années maintenant, demeure en défense, même si les choses vont un peu mieux depuis l’arrivée de Mikel Arteta. A l’issue de la saison, trois éléments de l’axe central des Gunners n’auront plus qu’un an de contrat (David Luiz, Sokratis et Shkodran Mustafi), tandis que Pablo Mari, recrue hivernale des Londoniens, est prêté jusqu’au terme de l’exercice 2019-2020.

Si Dayot Upamecano figure sur les petits papiers d’Arsenal, les pensionnaires de l’Emirates Stadium ont placé le nom de Jonathan Tah (24 ans) en tête de leur liste pour le prochain mercato estival, d’après les informations de Sport Bild. Le quotidien sportif précise que l’international allemand, sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu’en juin 2023, possède une option permettant de le libérer pour environ 40M€. Le montant pourrait toutefois grimper en cas de qualification de son club, actuellement 5e de Bundesliga. Le défenseur central du Bayer, qui a disputé 18 rencontres de championnat depuis le début de la saison, pourrait-il être la solution tant attendue au chantier des Gunners ?