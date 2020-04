Que serait Arsenal sans Pierre-Emerick Aubameyang (30 ans) aujourd’hui ? De nombreux observateurs du ballon rond se posent cette question. Ils pourraient bientôt en avoir la réponse, alors que le contrat du numéro 14 des Gunners expire en juin 2021 et que le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore l’Inter Milan s’intéressent de près à son cas. Le président de la Fédération gabonaise (FEGAFOOT), Pierre-Alain Mounguengui, a en tout cas vivement conseillé à PEA de quitter les Canonniers, dont il est le meilleur buteur cette saison (20 réalisations au total, 17 buts en Premier League) à l’issue de l’exercice en cours.

« Je ne veux pas dire qu’Arsenal n’est pas ambitieux, mais Arsenal n’a pas d’ambitions aussi élevées que certains autres clubs en Europe. Donc, si Pierre pouvait signer un contrat avec un club plus ambitieux, il y trouverait certainement sa place. D’un point de vue individuel, nous le considérons tous comme l’un des meilleurs joueurs du monde, mais le conseil que je lui donne est de continuer à travailler pour attirer l’attention des clubs les plus grands et les plus ambitieux. Pour le moment, il est à Arsenal mais il n’y a rien gagné, c’est donc un échec collectif », a confié le patron du football gabonais à ESPN. Le message est clair : Arsenal n’est plus assez grand pour Pierre-Emerick Aubameyang. L’ancien joueur des Verts, qui a inscrit 61 buts en 97 apparitions avec le club londonien depuis son arrivée en provenance du Borussia Dortmund, en janvier 2018, n’a jamais disputé la Ligue des Champions avec les Gunners.