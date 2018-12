Mauvaise nouvelle pour Arsenal et sa défense. Les Gunners viennent de confirmer sur leur site officiel la blessure de Rob Holding (23 ans).

Et le défenseur du club londonien souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Un coup dur qui devrait éloigner l’ancien international Espoirs anglais des terrains pendant de longs mois.

We can confirm that Rob Holding has ruptured the anterior cruciate ligament of his left knee

— Arsenal FC (@Arsenal) December 7, 2018