Jusqu’à l’annonce du report de la rencontre, Arsenal et Manchester City devaient se retrouver ce mercredi soir en Premier League. Un match qui aurait permis à Mikel Arteta, entraîneur d’Arsenal, et Pep Guardiola, coach de City, de se retrouver, un an après que le premier cité ait quitté son poste d’adjoint de Guardiola chez les Sky Blues.

Si les deux hommes sont désormais chacun concentrés sur leur équipe respective, ils entretiennent toujours une très bonne relation et sont souvent en contact. Un mentor sur lequel le coach des Gunners peut s’appuyer pour progresser. « Est-ce que je lui pose des questions sur la gestion ? J’ai tout son soutien pour lui poser des questions, je sais qu’il répondra toujours aussi parce qu’il me connaît très bien. C’est une bonne chose pour moi », a-t-il révélé dans des propos rapportés par le Mirror.