Alexandre Lacazette a-t-il craint un moment pour son avenir à Arsenal ? On peut se poser la question à la lueur de ses dernières déclarations, accordées au site officiel des Gunners. Interrogé sur son intégration, il est revenu sur ses premiers pas. Et a révélé que le club avait bien fermé la porte à un départ l’été dernier.

« Marquer pour mes débuts, c’était un bon départ. Mais je savais que je voulais faire mieux. Globalement je suis heureux car désormais je connais bien le championnat, mes coéquipiers et le club est content de moi. Car ils n’ont pas voulu me vendre durant l’été. Ils m’ont dit : "nous sommes heureux de t’avoir dans l’équipe". Je veux juste m’améliorer et devenir meilleur chaque jour. » Auteur de 12 buts en 19 titularisations en Premier League, il n’est plus qu’à 2 unités de son total de la saison passée et pourrait bien faire revenir Arsenal en Ligue des Champions.