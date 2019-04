La 32e journée de Premier League se termine ce soir avec un duel passionnant entre Arsenal et Newcastle. A domicile les Gunners évoluent dans un 3-4-2-1 avec Bernd Leno dans les cages. Shkodran Mustafi, Sokratis Paspathopoulos et Nacho Monreal forment la ligne défensive tandis que Ainsley Maitland-Niles et Sead Kolasinac évoluent en tant que pistons. Matteo Guendouzi et Aaron Ramsey composent le double pivot derrière Mesut Özil et Alex Iwobi. Enfin, Alexandre Lacazette occupe l’attaque.

Rafael Benitez et Newcastle proposent un 3-4-3 compact modulable en 5-4-1 avec Martin Dubravka dans les buts. Florian Lejeune, Jamaal Lascelles et Paul Dumett forment une solide charnière tandis que les rôles de pistons sont assurés par DeAndre Yedlin et Matt Ritchie. Isaac Hayden et Mohamed Diamé forment un double pivot alors que les couloirs sont occupés par Ayoze Perez et Miguel Almiron. Enfin, Salomon Rondon évolue en pointe de l’attaque des Magpies.

Les compositions :

Arsenal : Leno - Sokratis, Mustafi, Monreal - Maitland-Niles, Guendouzi, Xhaka, Kolasinac - Iwobi, Özil - Lacazette

Newcastle : Dubravka - Lejeune, Lascelles, Dumett - Yedlin, Hayden, Diamé, Ritchie - Perez, Rondon, Almiron